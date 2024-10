Sega Mega Drives fem beste spill

HQ

5. Shinobi III: Ninja Master vender tilbake

Segas Shinobi -serie har hatt en ujevn historie, og kvaliteten har ikke alltid vært på sitt beste. Det var imidlertid i det tredje spillet til Mega Drive, produsert av Segas egen Tomoyuki Ito, at konseptet kom til sin rett, og jeg er ikke i tvil om at dette er 90-tallets beste rendyrkede ninjaspill. Det var vanskelig, pinefullt utfordrende og nydelig. Kontrollen var suveren, og variasjonen i omgivelsene var strålende.

4. Mortal Kombat II

Det var med den andre utgaven at Mortal Kombat -hypen virkelig tok av. Ed Boons digitaliserte karatefigurer banket hverandre sønder og sammen uten samvittighetskvaler, og i tillegg til svært underholdende vold og flott grafikk, var spillsystemet briljant og figurene tidløse.

3. Quackshot med Donald Duck i hovedrollen

Aladdin, The Lion King, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, Ducktales... Det var absolutt ingen mangel på virkelig gode Disney-spill på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Snarere tvert imot. Faktisk var de fleste av dem veldig, veldig bra. Quackshot var definitivt et av dem. Sjarmerende, kjempesøtt for sin tid og gjennomsyret av karakter, da Donald Duck satte seg fore å redde barna fra Svarte Petters utspekulerte planer.

2. Streets of Rage 2

Det første spillet i Segas forsøk på å konkurrere med Final Fight og Double Dragon var strålende. Kanskje det beste beat 'em up-spillet fra 90-tallet som noensinne er laget. Hvis bare! Det hadde ikke vært for oppfølgeren, der produsenten Akitoshi Kawano fikk mer penger å leke med, utvidet grunnkonseptet, nivåene, la til nye figurer, spisset grafikken, la til angrep og bygget et actionspill så bra at sjangeren gispet av forbauselse.

1. Sonic the Hedgehog 2

Team Sonics debutspill om det blå pinnsvinet var, som vi alle vet, strålende. Det var starten på noe stort, og bak kulissene fant vi et lite team av ambisiøse ungdommer som, under Yuji Nakas ledelse, gjorde en idé om å "konkurrere med Super Mario" og lage et "kulere" plattformspill til noe historisk. Det var imidlertid i oppfølgeren at alle de små parameterne kom best til sin rett, det var i Sonic the Hedgehog 2 at konseptet virkelig kom til sin rett - og det er mye takket være PlayStation-arkitekten og Sony-sjefen Mark Cerny. På den tiden drev Cerny sitt eget spillstudio, som han eide sammen med Sega, og da Sonic 2 var under utvikling, foreslo han at Sonic Team -sjefen Yuji Naka skulle samarbeide med det California-baserte Sega Technical Institute, noe som resulterte i et av de beste spillene som noensinne er laget.