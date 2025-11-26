Sega mener at Definitive Editions av videospill potensielt kan skade salget

HQ

Hvem leverte de beste spillene i 2024? Spørsmålet er selvfølgelig subjektivt, men det nærmeste vi kommer et svar kommer fra Metacritic, som lager lister over dette hvert år. I mars rapporterte vi at fjorårets svar var Sega, som utmerket seg med titler som Metaphor: ReFantazio, Shin Megami Tensei V: Vengeance og Like a Dragon: Infinite Wealth.

Når det er sagt, selger ikke spillene så godt som man kunne ha håpet med tanke på kritikerrosen, og i en nylig Q&A for investorer (via GameBiz) tar Sega nå opp dette faktum, og sier at det delvis skyldes såkalte Definitive Editions som gjør at folk venter på dem i stedet for å kjøpe ved lansering (oversatt med Bing) :

"Vi tror at faktorer som konkurrerende titler i samme sjanger, lanseringspriser og bekymringer for at såkalte Definitive Editions kan bli utgitt senere, kan ha fått noen forbrukere til å utsette kjøpene sine. Utover dette har vi ennå ikke klart å fastslå en klar hovedårsak, men vi ser også utfordringer i markedsføringen - for eksempel at spillets appell ikke blir kommunisert tydelig nok til brukerne. Dette er vi i gang med å analysere nærmere."

Atlus spesielt spill har ofte blitt utgitt på nytt etter noen år, med ekstra innhold. Det er uvisst hva Sega eventuelt vil gjøre, men vi håper i hvert fall at de vil finne ut hvordan de bedre kan kommunisere at de har de høyest rangerte spillene på markedet å tilby, slik at vi kan få mer av det.

Metafor: ReFantazio.