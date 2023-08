Sega og Atlus forbereder noen viktige kunngjøringer på Tokyo Games Show

HQ

Sega har vært til stede på Gamescom 2023 med presentasjoner av noen av sine mest etterlengtede kommende spill, som Like a Dragon Gaiden og de to neste bekreftede titlene i Persona-serien: Persona 5 Tactica (som du kan lese våre inntrykk av etter å ha spilt det) og Persona 3 Reload. Men det ser ut til at begge selskapene har noen helt spesielle overraskelser på lur til å bli vist frem på hjemmebane når Tokyo Games Show går av stabelen torsdag 21. september.

Det er nemlig annonsert at Atlus skal være vertskap for en "helt spesiell" livestream 21. september kl. 11:00 BST om kommende titler fra Sega og Atlus. Vi får selvsagt høre mer om de to nevnte Persona-spillene, i tillegg til Like a Dragon Gaiden og Sonic Supertars, som begge lanseres bare noen uker senere. Men hvis vi lar fantasien løpe løpsk, blir vi kanskje overrasket over nyheter om Metaphor Re: Fantazio, Atlus' nye IP, og kanskje vi til og med får et første glimt av et av de "flere prosjektene i Persona-serien" som er under utvikling.

Vi har ikke store forhåpninger om en Persona 6-kunngjøring, men det ryktes at Atlus forbereder to remakes av Revelations: Persona og Persona 2, eller en bekreftelse på at Persona 3 Reload også kommer til Nintendo Switch. Liker du ideen?

