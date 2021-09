SEGA og Atlus vil avsløre "et nytt RPG" på Tokyo Game Show

HQ

Tokyo Game Show ser ut til å bli litt større i år enn normalt, og vi forventer en rekke større lanseringer og fremvisninger. Blant de mer spennende, og mystiske, av disse er et nytt spill fra Atlus og SEGA, som tradisjonelt sett samarbeider om Persona-serien.

De to partene har avslørt via en pressemelding at de vil avsløre "et nytt RPG-spill" den 1. oktober via en dedikert livestream klokken 15.

Akkurat hva vites ikke, og det er dessuten mulig at det er relatert til Sakura Wars også, som også feirer jubileum. Persona-serien feirer imidlertid også jubileum, og det er blitt lovet at vi kommer til å se mer til serien innen året er omme.

Hva håper du å se?