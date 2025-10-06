Sega og IOC inngår en flerårig avtale om å promotere de olympiske leker med Sonic the Hedgehog

HQ

I dag kunngjorde Sega og Den internasjonale olympiske komité (IOC) at de har undertegnet en flerårig avtale som knytter sammen universelle olympiske verdier med Sonic the Hedgehog. Samarbeidet "Five Rings", som er avbildet nedenfor, vil utforske muligheter for å fremme de olympiske lekenes merkevare og lansere offisielle produkter med andre partnere fra 2026 og fremover.

"Hos SEGA er vi forpliktet til å skape respektfulle og inkluderende samfunn rundt om i verden", sier Shuji Utsumi, president, COO og representant for Sega Corporation. "Samarbeidet med Den internasjonale olympiske komité gjør det mulig for oss å prioritere disse verdiene, spesielt med Five Rings-programmet, og feire den innovative og mangfoldige ånden som begge merkene fremmer."

"Fra IOCs side er vi svært glade for å samarbeide med SEGA om denne spennende nye fasen av olympisk merkevarebygging, som utnytter kraften i historiefortelling og innovasjon for å få kontakt med publikum over hele verden", sier Elisabeth Allaman, assisterende daglig leder for TMS i IOC. "Ved å kombinere de verdenskjente olympiske ringene med den elskede Sonic-figuren skaper vi nye muligheter for fans i alle aldre til å oppleve sportens og lekens ånd på en unik og uforglemmelig måte."

Hva synes du, er Sonic den mest ideelle figuren for å slå sammen de olympiske leker og videospill?