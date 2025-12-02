Gamereactor

Sega og MyArcade lanserer to Sonic mini-arkademaskiner

Det er nok en gang på tide å unne deg selv noe godt. Det er tross alt nesten jul.

HQ

Sega er ikke fremmed for samarbeid av ulike slag, alt fra filmer til Sonic Racing: Crossworlds gjesteopptredener, kleskolleksjoner, joggesko og mye mer. Og nå er de i gang igjen med et samarbeid som alle som husker Segas arkadeopprinnelse garantert vil elske.

De har gått sammen med MyArcade for å lansere to retroinspirerte miniarkadeenheter fylt med klassiske Sonic-titler. Her er hva de har å tilby, sitert fra pressemeldingen :

Sonic the Hedgehog Mighty Player



  • Bærbar retro-arkade

  • VEILEDENDE PRIS: $119.99

  • Offisielt lisensierte, fullt spillbare titler.

  • Inkluderer: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Spinball og Sonic 3D Blast.

  • 3,5" fargeskjerm med høy oppløsning.

  • Oppladbart batteri med opptil seks timers spilletid.

  • Klassisk trekonstruksjon

Sonic the Hedgehog Joystick Player



  • Bærbar retro-arkade med joystick i full størrelse

  • VEILEDENDE PRIS: $59.99

  • Offisielt lisensierte, fullt spillbare titler.

  • Inkluderer: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2

  • 3,5" fargeskjerm med høy oppløsning.

  • Drives av enten 4 AA-batterier (medfølger ikke) eller en USB-C®-kabel (medfølger ikke).

Som du kan se, kommer begge i en veldig fin innpakning som vi tror mange samlere vil like å ha stående på nerdealteret sitt. Du kan se nærmere på dem nedenfor i både video og bildegalleri.

HQ
