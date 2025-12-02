Sega og MyArcade lanserer to Sonic mini-arkademaskiner

HQ

Sega er ikke fremmed for samarbeid av ulike slag, alt fra filmer til Sonic Racing: Crossworlds gjesteopptredener, kleskolleksjoner, joggesko og mye mer. Og nå er de i gang igjen med et samarbeid som alle som husker Segas arkadeopprinnelse garantert vil elske.

De har gått sammen med MyArcade for å lansere to retroinspirerte miniarkadeenheter fylt med klassiske Sonic-titler. Her er hva de har å tilby, sitert fra pressemeldingen :

Sonic the Hedgehog Mighty Player



Bærbar retro-arkade



VEILEDENDE PRIS: $119.99



Offisielt lisensierte, fullt spillbare titler.



Inkluderer: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Spinball og Sonic 3D Blast.



3,5" fargeskjerm med høy oppløsning.



Oppladbart batteri med opptil seks timers spilletid.



Klassisk trekonstruksjon



Sonic the Hedgehog Joystick Player



Bærbar retro-arkade med joystick i full størrelse



VEILEDENDE PRIS: $59.99



Offisielt lisensierte, fullt spillbare titler.



Inkluderer: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2



3,5" fargeskjerm med høy oppløsning.



Drives av enten 4 AA-batterier (medfølger ikke) eller en USB-C®-kabel (medfølger ikke).



Som du kan se, kommer begge i en veldig fin innpakning som vi tror mange samlere vil like å ha stående på nerdealteret sitt. Du kan se nærmere på dem nedenfor i både video og bildegalleri.