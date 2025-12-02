Sega og MyArcade lanserer to Sonic mini-arkademaskiner
Det er nok en gang på tide å unne deg selv noe godt. Det er tross alt nesten jul.
Sega er ikke fremmed for samarbeid av ulike slag, alt fra filmer til Sonic Racing: Crossworlds gjesteopptredener, kleskolleksjoner, joggesko og mye mer. Og nå er de i gang igjen med et samarbeid som alle som husker Segas arkadeopprinnelse garantert vil elske.
De har gått sammen med MyArcade for å lansere to retroinspirerte miniarkadeenheter fylt med klassiske Sonic-titler. Her er hva de har å tilby, sitert fra pressemeldingen :
Sonic the Hedgehog Mighty Player
Sonic the Hedgehog Joystick Player
Som du kan se, kommer begge i en veldig fin innpakning som vi tror mange samlere vil like å ha stående på nerdealteret sitt. Du kan se nærmere på dem nedenfor i både video og bildegalleri.