Sega og Paramount planlegger en Sonic the Hedgehog "Universe Event Film" i november 2028

Sega og Paramount fortsetter å jobbe på høygir med utvidelsen av Sonic the Hedgehog live-action-universet. Vi vet allerede at en fjerde hovedfilm vil gjøre sin ankomst i mars 2027, men utover det er det nå lovet et tilleggsprosjekt.

Dette er satt til premiere 17. november 2028, og anses ganske enkelt som en "Sonic Universe Event Film" av Variety, og formuleringen av dette og det faktum at et nummerert Sonic -prosjekt ankom året før, antyder at det enten vil være en spinoff eller en stor team-up-hendelse. Vi vet ennå ikke helt sikkert, men helt siden Keanu Reeves' Shadow the Hedgehog debuterte i Sonic the Hedgehog 3, har fansen skreket etter å se mer fra karakteren.

Sega og Paramount er slett ikke redde for å utvide dette universet, for i tillegg til de forskjellige eksisterende filmene, gjorde også en Knuckles TV-serie sin ankomst på Paramount+ for et par år siden.

Gleder du deg til mer live-action Sonic?