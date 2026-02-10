Sega og Seiko går sammen om fantastiske 65-årsjubileumsklokker

HQ

I fjor feiret Sega offisielt sitt 65-årsjubileum, og selskapet ble opprinnelig grunnlagt i juni 1960. Med en slik monumental milepæl i tankene har det japanske videospillikonet bestemt seg for å slå seg sammen med urmaker Seiko for å lage klokker i begrenset opplag som markerer øyeblikket.

Totalt tilbys to klokker, men i virkeligheten er det én klokke som kommer i enten svart eller sølv. Hver klokke har Sega- og Seiko-logoer innebygd i urskivene, og et ganske subtilt innebygd Sonic the Hedgehog-hode finnes også i en av de indre urskivene. De andre Sega-spesifikke nikkene inkluderer selskapets misjonserklæring "Empower the Gamers" i klokkeboksen, alt mens de arabiske tallene også er omtalt i Segas egen skrifttype. Det er også en referanse til 65-årsjubileet på baksiden av klokken, i tillegg til en annen Sega-logo som er etset inn i det rustfrie stålet.

Klokken er klassifisert for 10 bars vanntetthet (ideelt for daglig bruk), har en batterilevetid som forventes å vare i tre år, en nøyaktighet som kan variere med 15 sekunder hver måned, og ellers en vekt på bare 109 gram.

Når det gjelder pris og frakt, sies det at klokkene skal distribueres i begynnelsen av oktober 2026, og at hver klokke vil koste 71 500 japanske yen (rundt £337/388).

Dette er en annonse: