Sega planlegger å gjenopplive sitt opprinnelige Dreamcast JRPG Skies of Arcadia og har fornyet sine varemerker i Japan og Vesten

For 25 år siden lanserte Sega det som var ment å bli en ny JRPG-serie på Dreamcast, Skies of Arcadia, kjent i Japan som Eternal Arcadia. Etter en debut som høstet lovord og fansens kjærlighet, ble spillet portet et par år senere, i 2002, til Gamecube, i en versjon kalt Skies of Arcadia Legends. Men så kom Dreamcast-krisen og Gamecube-stagnasjonen, og serien gikk i glemmeboken. Man hørte aldri mer om det, og det ble heller ikke gitt ut versjoner på andre plattformer. Det kunne like gjerne ha vært tapt for alltid... helt til i dag.

Gematsu rapporterte i morges at Sega har fornyet varemerkene Skies of Arcadia og Eternal Arcadia. Flyttingen ble utført 16. januar, men ble ikke reflektert i det offentlige byrået før 24. januar. Segas planer for IP-en er foreløpig ukjente, men det virker klart at vi kan forvente et comeback.

Kjenner du eller husker du Skies of Arcadia? Ville du vært interessert i å se en retur til denne IP-en?