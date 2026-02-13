Sega planlegger å lansere fire store nye titler før april 2027

HQ

Som vi alle vet er det regnskapssesong, og kvartalsrapportene har strømmet inn de siste to ukene. Sega er intet unntak, og i morges leverte den japanske giganten sin rapport, noe som gir oss en idé om hvordan det kommende året vil se ut for dem, og det ser ut til at det er mye som skjer.

Blant annet kan vi lese at det vil komme utgivelser av "fire store nye titler for hoved-IP-er" i løpet av det neste regnskapsåret, som går fra 1. april 2026 til 31. mars 2027. Siden Sonic fyller 35 år i sommer og det har vært hyppige rykter om et nytt spill, kan vi nok regne med at dette er ett av dem. Det har også vært mye snakk om Persona 4 Revival (eller tør vi til og med håpe på Persona 6?), som også er en het kandidat.

Vi vet også at Ryu Ga Gotoku Studio jobber med Stranger Than Heaven og Virtua Fighter 6, men om de vil være klare til lansering i løpet av året er uvisst, med tanke på hvor omfattende og ambisiøse de ser ut til å være. Det er sannsynlig at minst ett av spillene vil være knyttet til de mange gjenopplivningene av klassiske Sega-merker som er under arbeid, inkludert Crazy Taxi, Ecco the Dolphin, Golden Axe og Jet Set Radio.

Vi må også huske på at Sega eier flere vestlige selskaper (hvor vi vet at både Total War: Medieval III og Total War: Warhammer 40,000 er på vei), som også kan være en del av disse planene.

Hvilket potensielt Sega-spill ser du mest frem til?