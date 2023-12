Sega planlegger å reboote enda flere klassiske spillserier.

HQ

På The Game Awards tidligere denne uken slapp Sega bomben om at de vil reboote noen av sine gamle spillserier som Crazy Taxi, Jet Set Radio og Golden Axe.

Dette var en stor overraskelse for fans av klassiske Sega-titler, men det viser seg at det bare er starten på noe mye større. I en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med kunngjøringen, sa Shuji Utsumi, administrerende direktør i Sega of America, Sega's co-chief operating officer & Sega of America CEO:

"Vi graver i arven vår og fornyer flere franchiser for å bringe disse spillene til et større publikum over hele verden. Dagens kunngjøring er bare starten på initiativet vårt. Vår ambisjon er først og fremst å skape fantastiske spill med minneverdige figurer og verdener. Vi håper at fans i alle aldre vil se med forventning på fremtiden vår når vi lanserer disse prosjektene i årene som kommer."

Hvilke andre klassiske Sega-franchiser ønsker du å se på nytt i fremtiden?

Takk, Nintendo Life.