Sega registrerer nytt varemerke for Shadow the Hedgehog

Det siste Sonic-spillet som ble utgitt var Sonic X Shadow Generations, som var en noe uvanlig pakke som inneholdt en remaster av Sonic Generations, men også et helt nytt eventyr med Shadow. Vi nevner dette fordi Vice nå har notert at Sega har registrert et nytt varemerke for Shadow the Hedgehog.

Vi vet ikke nøyaktig hva dette er, men vi merker oss at Sonic Team i løpet av de siste fire årene har gitt ut både den nevnte remasteren og også en annen remaster av Sonic Colors. Det virker ikke helt usannsynlig at de også vil gi ut en remaster/remake av Shadow the Hedgehog fra 2005, gitt karakterens gjenoppblomstring etter den siste filmen, samt det faktum at flisen fyller 20 år i desember, noe som ville være en utmerket anledning til å kunngjøre spillet (hvorfor ikke på The Game Awards?).

Selvfølgelig kan det like gjerne være et helt nytt spill, men hva tror og håper du på?