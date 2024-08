Sega registrerer Yakuza Wars varemerke, gnister debatt om hvorvidt nye Ryu Ga Gotoku er GaaS

Vi har for lengst lært oss å respektere de revolusjonerende ideene til Ryu Ga Gotoku Studio, skaperne av Yakuza/Like a Dragon-serien. Sjangerskiftet fra sanntidsaction til turbasert rollespill var en kjærkommen fornyelse for fans av serien, som var utslitt av formelen, og ga nytt liv til japanske underverdenshistorier.

Og det er helt sikkert overraskende ting i horisonten. For det første kommer live action-serien Like a Dragon på Prime Video til høsten: Yakuza, som vil gi oss en litt annerledes versjon av seriens opprinnelige hovedperson Kazuma Kiryu, og så er det neste tittel i Like a Dragon-serien, som vi allerede har fått tips om at vil bli en overraskelsenår den avdukes på årets Tokyo Game Show. Nå har vi kanskje funnet en ledetråd om hva det kan være.

Brukeren Wario64 på X har rapportert at Sega har registrert navnet Yakuza Wars i Japan i forbindelse med kategorien videospill for hjemmebruk, så vi utelukker et arkadespill eller lignende. Selv om vi bare kjenner den tittelen, har Yakuza Wars foreslått ideer om hva slags spill det (antagelig) vil være blant internettfans, med motstridende konsepter som et samarbeid med Sakura Wars, eller et tjenestebasert spill. Vi har fortsatt noen måneder på oss til å finne ut av det.

I mellomtiden, har du spilt Like a Dragon: Infinite Wealth ennå? Ikke glem å sjekke ut anmeldelsen vår, og vår guide til å bli rik på solfylte Dondoko Island.