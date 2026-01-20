Sega Saturn er i stand til ray-tracing

HQ

Noen debatter i spillverdenen dør aldri helt ut, og en av dem som fortsatt lever er den om Sega Saturn. Var det en svak konsoll som egentlig var bygget for 2D, eller et beist som det dessverre var nesten umulig å lage spill til, og som fikk konkurrentenes titler til å se bedre ut?

I et intervju med Famitsu for snart tre år siden sa Sega-sjef Yukio Sugino at selskapet så på muligheten for å lansere en Sega Saturn Mini, men at dette ble komplisert av det faktum at "Sega Saturn har overraskende høy ytelse". Så sent som for et år siden kastet Argonaut-grunnleggeren Jez San (best kjent som programmerer av blant annet Star Fox) seg inn i debatten og sa at "den var usedvanlig mye kraftigere enn PlayStation på den tiden", med forbehold om at den var urimelig vanskelig å utvikle for.

Diskusjonene kommer nok til å fortsette, men nå har en av verdens ledende Saturn -programmerere lagt ut noe som kan brukes som ammunisjon i debatten. YouTube-brukeren XL2 har i årevis lagt ut fantastiske videoer som viser hva Saturn er i stand til i de rette hendene ... inkludert en sjokkerende flott versjon av Unreal 1998 som ville ha slått stort sett alt annet hvis den hadde blitt utgitt på den tiden.

Etter en tids fravær har han gjort comeback på kanalen med en ny video, og denne gangen viser han at Sega Saturn faktisk var i stand til ray-tracing. Dette er en teknologi som først har begynt å bli brukt for alvor i denne generasjonen, og som muliggjør mer realistisk lyssetting ved å "spore" hvordan lysstråler spretter i virkeligheten på overflater, i speil og gjennom glass, og bruke dette til å skape mer autentiske skygger, refleksjoner og lyseffekter.

Hvorvidt den kunne brukes effektivt i spill for konsollen er diskutabelt, og skaperen sier selv at han "må finne en måte å integrere den i rimelig hastighet på Saturn", men det er ingen tvil om at det var mye mer kraft i Segas flopp fra 1994 enn man kanskje skulle tro.