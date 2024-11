Sega Saturns fem beste spill

HQ

5. Virtua Fighter 2

30. november 1995 kunne ingen andre kampspill til noen annen konsoll drømme om å konkurrere med Saturn -versjonen av Yu Suzukis uforlignelige oppfølger. Animasjonene var så realistiske, kampene så flytende og kampene så strategisk og smart organisert at det å trykke på knapper, som i for eksempel Tekken, ble straffet snarere enn belønnet.

4. Panzer Dragoon II Zwei

Det er relativt få store, påkostede Sega-actionspill i historien som fremstår som mer bemerkelsesverdige enn det tysknavngitte Panzer Dragoon II Zwei, utgitt til Saturn våren 1996. Denne prologen til det første spillet ga oss muligheten til å styre Lundi/Lagi på en mer gjennomtenkt og givende måte, og alt fra den fortryllende vakre designen til den bombastiske musikken gjorde dette til en av konsollens fineste titler.

3. Sega Rally Championship

Soul Calibur, Virtua Fighter 2, Sega Rally Championship... Sega står som kjent bak noen av de mest geniale og vellykkede arkadekonverteringene noensinne, og hjemmeversjonen til Saturn av deres hyperpopulære arkadeklassiker var et slikt spill som virkelig fortryllet.

2. Utøverkonger

Track & Field II og Segas smertelig undervurderte London 2012 - The Official Video Game of the Olympic Games er to flotte OL-spill, men ingen av dem kan måle seg med Athlete Kings (Decathlete i Japan), fordi det var det beste. Det beste OL-spillet gjennom tidene ble utviklet av Sega selv og er faktisk fortsatt like underholdende. Det hadde strålende design, strålende humor og strålende spillmekanikk, og alt dette gjorde det til en vinner av det ettertraktede olympiske gullet.

1. Netter: Inn i drømmene

Sonic the Hedgehog skaperne Yuji Naka og Naoto Ohshima fikk etter å ha fullført Sonic & Knuckles en idé om et plattformspill i samme stil der helten kunne fly. Etter å ha utviklet flere ulike konsepter ble de enige om at Nights var veien å gå, og resten er som kjent historie. Nights hadde små fragmenter av mystikken fra det første Sonic -spillet, men det var rarere, mindre forståelig og dermed mer originalt. Det var stemningsfullt som ingenting annet for Segas 32-biters maskin, nydelig og bød på helt geniale spillmekanikker som raskt ble vanedannende.