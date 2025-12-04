Sega sier at de er åpne for å bruke AI i spillutvikling, men bare der det er "hensiktsmessig"

HQ

Bruken av kunstig intelligens i spillutvikling har vært et hett tema, og noen hevder at det risikerer å undergrave kreativiteten og variasjonen, ettersom kunstig intelligens er basert på og lærer av det som allerede er utviklet. Her om dagen rapporterte vi at Dan Houser, en av grunnleggerne av Rockstar, sammenlignet bruken av kunstig intelligens med kugalskap, der kuer ble fôret med fôr laget av kroppsdeler fra andre kuer og utviklet alvorlige problemer som også rammet mennesker.

Dette har ført til at flere utviklere, under press fra brukere, medier og eiere, har erklært hvordan de bruker AI i utviklingen sin, med Sega som den siste i rekken. Under en økonomisk fokusert Q&A (via VGC) ble spørsmålet om kostnadsbesparelser hos Sega tatt opp, med fokus på AI.

Sega sier at de bruker AI, men bare der det passer, og at de er godt klar over kritikken:

"I stedet for å følge trenden mot storskala utvikling fullt ut, vil vi også søke effektivitetsforbedringer, for eksempel ved å utnytte AI. Men siden AI-innføring kan møte sterk motstand på kreative områder som karakterskaping, vil vi gå videre ved å nøye vurdere passende bruksområder, for eksempel å effektivisere utviklingsprosesser."

Hva er ditt syn på bruken av kunstig intelligens i spillutvikling?