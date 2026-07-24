Sega sier at de fortsatt setter pris på fysiske spill

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Sega har ikke glemt at de skapte en av de mest suksessrike konsollene på 90-tallet og ga Nintendo hard konkurranse med Mega Drive. Det er en av grunnene til at selskapet fortsatt setter pris på fysiske spill, for uten dem er det høyst tvilsomt om vi i dag noensinne ville ha kunnet nyte spill som Batman-klassikerne, Cool Spot, McDonald's Treasure Land Adventure, Moonwalker, Robocop Versus The Terminator og mange, mange flere.

I et intervju med Famitsu forklarer Segas administrerende direktør Shuji Utsumi at Sega fortsatt setter stor pris på fysiske spill og ikke ser ut til å ha noen planer om å forlate dem:

«Siden vi startet som plattformleverandør, setter vi naturligvis fortsatt stor pris på kulturen rundt fysisk detaljhandel. I stedet for å forlate den helt, jobber vi for tiden med å gjennomføre en omstilling slik at vi kan drive virksomheten samtidig som vi tar hensyn til de viktige aspektene ved den digitale verden.»

Spørsmålet har kommet i fokus etter at Sony nylig bestemte seg for å fase ut fysiske spill fra og med januar 2028, men det ser ikke ut til at Sega vil følge etter hvis de kan unngå det.