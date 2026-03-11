Sega sier at gode spill ikke har ført til gode salgstall

HQ

Vi vet alle at Sega lager utmerkede spill, og de siste årene har vært utrolige i så måte. Bare i fjor ble det avslørt at den tidligere japanske konsollprodusenten var Meta Critics' høyest rangerte utgiver i 2024, og det er all grunn til å tro at de vil fortsette å gjøre det bra i 2025 takket være hits som Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Shinobi: Art of Vengeance, Two Point Museum og Sonic Racing: Crossworlds.

Men ... til tross for medias kjærlighet til Segas titler, har mange spillere vært mer nølende, og de høye rangeringene har ikke blitt matchet av like høyt salg. PC Gamer melder nå at Sega derfor er klare til å teste en ny strategi for å få flere til å prøve Segas produkter. I en ny finansiell rapport skriver Sega Sammy-sjef Haruki Satomi følgende i spørsmål og svar-delen :

"Selv om utviklingskostnadene per tittel for våre hovedtitler er lavere sammenlignet med såkalte AAA-titler i bransjen, erkjenner vi at vår styrke ligger i den relativt høye anerkjennelsen vi får for kvalitet. På den annen side erkjenner vi også at slike høye evalueringer ennå ikke har resultert i en ytterligere økning i antall solgte enheter."

Sega mener løsningen på problemet er enda bedre spill, men også et større fokus på ulike typer markedsføring. De forklarer sin strategi fremover :

"Samtidig som vi fortsetter å forbedre utviklingskapasiteten vår - kilden til vår styrke - mener vi at det fortsatt er betydelig rom for forbedringer og inntjeningsforbedringer i vår "kraft til å selge", nemlig markedsførings- og salgsmekanismene våre. Som forklart tidligere, gjennomgår vi for tiden reformer på dette området for å realisere en oppskalering av salget."

Når det er sagt, er det ikke bare mørkt og dystert. Selv om Segas spill fortjener flere spillere, selger de fortsatt ganske bra, og Sega nevner også at inntektene fra alle Sonics satsinger, som filmer, gir dem rekordoverskudd.