Sega-sjefen sier at å gjenopplive selskapet vil være hans "største prestasjon"

Under The Game Awards 2023 hadde Sega en overraskelse som fikk mange fans til å bli ville av glede. De sa at de endelig skal tilbake til å lage spillene som gjorde Sega til det elskede selskapet det er i dag.

Titlene som ble nevnt inkluderte Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi og Streets of Rage - og siden da har også rebooter av Ecco the Dolphin og Virtua Fighter blitt lagt til på listen. Det er med andre ord på tide at nye generasjoner lærer seg å elske Sega, men det blir ikke lett å gjenskape disse merkene for et moderne publikum, siden det er flere tiår siden sist vi så dem.

Oppgaven med å ta Sega tilbake til toppen er ikke en som administrerende direktør Shuji Utsumi tar lett på, og i et intervju med The Game Business forklarer han at selskapets gjenopplivning vil være hans "største prestasjon":

"Nå har jeg kommet tilbake til Sega, og jeg jobber med å gjenopplive Sega... Jeg vil si at dette kommer til å bli min største bragd."

Utsumi er en veteran i spillverdenen. Han jobbet hos Sony med den første PlayStation og var hos Sega under Dreamcast-epoken, og han har også jobbet hos Disney. I dette interessante intervjuet snakker han om sin kjærlighet til tradisjonelle konsoller, der han virker litt bekymret for fremtiden:

"Siden jeg var medlem av PlayStation-lanseringsteamet, har jeg en stor tilknytning til konsollbransjen. Og Nintendo har spilt en fantastisk rolle... Herregud, de har gjort en stor innsats på dette området. Jeg forventet ikke at Switch 1 skulle bli så vellykket. Det var det ingen som gjorde. Men den store, enorme trenden er PC, med sin globale markedsrekkevidde, og selvfølgelig mobil, som blir bedre og bedre når det gjelder grafikk.

Noen ganger vil du spille i forskjellige stiler. Noen ganger vil du slappe av og spille i stuen med storskjerm. Det er én måte. Noen ganger vil du slå i hjel tiden med noen mobilspill. Og et PC-spill ... det er å sitte foran et skrivebord og gjøre noe mer seriøst. Det er mange måter å nyte spill på, og blant alle disse aktivitetene vil jeg tro at konsollen kommer til å gi oss veldig fine muligheter."

Hvorvidt Utsumi faktisk vil lykkes med å gjøre Sega til en gigant igjen basert på selskapets mest elskede franchiser, gjenstår selvfølgelig å se, men vi kan i det minste si at han er på god vei. I løpet av 2024 var Sega den høyest rangerte utgiveren på Metacritic takket være titler som Metaphor: ReFantazio og Like a Dragon: Infinite Wealth.