Sega-sjefen vil gjøre Sega stort igjen

HQ

Selv i dag krangler PlayStation- og Xbox-spillere om hvilken maskinvare du skal spille spillene dine på. Men disse kampene er en fredelig bris sammenlignet med da Nintendo og Sega kjempet i gjørmen på begynnelsen av 90-tallet.

Den gang var selskapene også selv involvert i konsollkrigen, og spesielt Sega var en drivende kraft med massevis av billige skudd og annet rampestreker. Etter en rekke tvilsomme avgjørelser sjekket de imidlertid ut som konsollprodusenter på begynnelsen av 2000-tallet, men de siste årene har de gitt ut hit etter hit igjen, samtidig som Sonic har gjenvunnet sin rettmessige plass som plattformmaskot.

Og med dette begynner tilliten å komme tilbake igjen. Studioet jobber for tiden med å få flere klassiske serier som Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio og Shinobi tilbake - og over natten ble det også avslørt at Virtua Fighter 6 er på vei sammen med det enormt ambisiøse Project Century.

I et langt og interessant intervju med Eurogamer sier Sega-sjef Shuji Utsumi at det er på tide for Sega å vende tilbake til røttene igjen, og når det gjelder comebacket til alle de gamle merkene, forklarer han :

"Vi gjorde den kunngjøringen på Game Awards [2023] ... Med den første runden [av kunngjøringer] fokuserte jeg i utgangspunktet på å prøve å gjenopplive Sonic, Yakuza og Persona. Tre IP-er som kan bli enda sterkere. Og for å gjøre Sega mer som Sega... Sega har så mange flotte IP-er, og de har eldet veldig godt, og de kan appellere til markedet igjen."

Selvfølgelig er det også plass til litt klassisk Sega-trolling, og Utsumi forklarer at Nintendo er som popmusikk, mens Sega er rock & roll :

"Sega oppfant på en måte - hvis du sammenligner spillbransjen med musikkbransjen - Segas rolle var å oppfinne rock & roll, sammenlignet med Nintendo. Nintendo er som popmusikk, god musikk, jazz..."

Han fortsetter med å forklare hvordan Sega hadde mer holdning sammenlignet med Nintendo, og feirer sin egen arv :

"Sega hadde den typen stil [på den tiden]. Segas holdning var: 'Hvis du har en holdning, er Sega selskapet for deg, snarere enn Nintendo', på grunn av spillene, på grunn av stilen, på grunn av kulhet eller den typen holdning. Vi har en så vakker innholdsverdi i Sega, og noen andre IP-er, så vi prøver å gjenopplive det med litt av smaken av hip-hop nå."

Utsumi avslutter med å forklare at han har et mål med Segas mange spektakulære kunngjøringer under fjorårets The Game Awards og nå årets :

"Jeg ønsket å sende et budskap om at 'Sega kommer tilbake'."

Vi kan med andre ord forvente oss spennende tider for Sega-fansen, og det høres ut som om Sega i de kommende årene vil bli mer likt det selskapet vi vokste opp med på 80- og 90-tallet. Og det er absolutt så bra som det kan bli.