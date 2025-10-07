Sega søker aktivt etter ansatte til en "ny stor online-tittel"

HQ

Som du kanskje vet, er Sega for tiden opptatt med å revidere sin historie og vil gjenopplive flere av sine mest klassiske spillserier i de kommende årene. Vi vet at dette inkluderer titler som Crazy Taxi, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage og Virtua Fighter - og vi har kanskje nettopp fått et lite hint om noe annet også.

Sega Informant har nettopp notert at Sega er på jakt etter en ledende animatør for å jobbe med en "ny stor online-tittel". Det aktuelle spillet er ikke kunngjort ennå, men vil bli utviklet ved hjelp av Maya og Unreal Engine. Det er stort sett all informasjonen vi har på dette tidspunktet, annet enn at Sega 3rd Development Division håndterer utviklingen.

Så hva slags team er dette? Vel, det er de samme menneskene som tidligere utviklet Phantasy Star Online 2: New Genesis og andre Phantasy Star Online-relaterte prosjekter.

Det er selvfølgelig ikke sikkert at dette gir noen nyttig informasjon i det hele tatt, siden det kan være noe helt nytt. Men... for de som har håpet på livstegn fra serien, kombinert med Segas ambisjon om å gjenbruke sine gamle merker mer, gir det i det minste et lite håp.