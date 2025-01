Sega søker om nye varemerker for Ecco the Dolphin

Med et nytt Crazy Taxi og Jet Set Radio på vei, ser det ut til at Sega har planer om å vende tilbake til noen av sine retroklassikere. Det kan inkludere Ecco the Dolphin, hvis nylige varemerkeinnleveringer er noe å gå etter.

Som oppdaget av Gematsu, ble varemerker arkivert 27. desember offentliggjort nylig, og inkluderer arkivering for Ecco og Ecco the Dolphin. 30-årsjubileet for Ecco var for mange år siden nå, men kanskje det jobbes med å gjeninnføre oss til denne berømte delfinen.

Originalen Ecco the Dolphin er et action-eventyrspill der du spiller som delfinen som bekjemper utenomjordiske trusler mot verden. Den siste utgivelsen kom ut for 25 år siden i år, så vi får se om spillerne fortsatt er glad i gamle Ecco.