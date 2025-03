Sega topper Metacritics årlige rangering av utgivere

HQ

Det er den tiden på året igjen når Metacritic samler alle sine anmeldelsesdata fra det siste kalenderåret for å avgjøre hvilken utgiver som hadde de beste 12 månedene. I fjor gikk den prisen til Capcom, etter et mega 2023, men klarte den japanske utgiveren å beholde tronen nok et år på rad?

Svaret er nei, men det var veldig, veldig nære på. Capcom kom på andreplass med totalt 323,1 poeng og en gjennomsnittlig metapoengsum for alle sine spill på 82,1. Selskapet som slo det var Sega som oppnådde 325.5 poeng og en gjennomsnittlig vurderingsscore på 82.9, uten tvil delvis på grunn av Metaphor: ReFantazio og dens 94-rating på PS5.

Når det gjelder noen andre store navn, kom Sony på andreplass med 314,0 poeng, Focus Entertainment hoppet opp til femte med 309,6 poeng, Square Enix kom på delt sjetteplass med 303,5 poeng (hjulpet av Final Fantasy VII: Rebirths 92-rating på PS5), og Microsoft kom tilbake til topp 10 ved å lande på niendeplass med 301,0 poeng.

Du kan se hele topp 10 nedenfor, og hvis du vil se hvor alle 37 rangerte utgivere plasserte seg, kan du gå over her.