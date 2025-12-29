Sega vil "overraske alle" med Sonic Racing: Crossworlds i 2026

HQ

Få vil vel bestride at Sega har gjort en veldig god jobb med Sonic Racing: Crossworlds, som allerede var ganske massivt da det ble lansert, og som siden har blitt utvidet raskt. Det ser ut til å ha vært spesielt populært på PC, PlayStation og Xbox, som lenge har manglet et nytt, påkostet og underholdende gokartspill.

Premisset er at Sega lanserer sine egne gjesteopptredener (som Hatsune Miku, Ichiban Kasuga og Nights, komplett med tilhørende biler) som gratis DLC, mens gjesteopptredener fra andre IP-er (som Minecraft, SvampeBob og Pac-Man, komplett med tilhørende biler og nye baner) er inkludert i Season Pass eller kjøpes separat.

Dette har ført til et virkelig fullpakket spill, men tilsynelatende har Sega bare så vidt begynt. I et Famitsu-intervju sier spilldirektøren Ken Kobayakawa at 2026 vil være et år med mange overraskelser og fokus på spillglede (oversatt av Stealth) :

"Vi ga ut Sonic Racing CrossWorlds i september 2025. Delvis takket være de over 30 årene med racingspillkunnskap vi har opparbeidet oss siden Sega Rally, har spillet blitt godt mottatt av spillere over hele verden.

Vi planlegger å fortsette å tilby service gjennom hele sesongen i 2026, men vi har også forberedt mange flere fantastiske overraskelser enn ved lanseringen. Vi har som mål å gjøre dette til et år der vi vil overraske alle, med fokus på den "spillgleden" som man forventer av et team med arkaderøtter!"

Her i redaksjonen krysser vi fingrene for flere baner, men også figurer som Alex Kidd, Ryo Hazuko og Ultra - i tillegg til overraskende gjesteopptredener (er det ikke på tide at Mario besøker Sonic, og hvorfor ikke Master Chief?).