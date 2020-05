SEGA vil utgi færre, men bedre Sonic-spill i fremtiden

Du ser på Annonser

Selv om det blå pinnsvinet uten tvil har sine dedikerte fans verden over, så kan man ikke akkurat si at Sonic-spillene har levert samme konsekvente kvalitet som Mario har oppigjennom årene, og det er faktisk flere av dem som har blitt tatt ganske dårlig imot.

Det vil SEGA endre på i fremtiden, så nå har de skiftet strategi når det kommer til utviklingen av spillene med den ikoniske karakteren i hovedrollen. Under en Q&A i den seneste episoden av Sonic Official forteller SEGAs Social Media Manager, Aaron Webber, at det nå vil gå lenger tid mellom hvert Sonic-spill for å sikre en høyere kvalitet.

"Back in the day it used to be like, every year it was a new Sonic game. And, as a result of that, there were a number of times when because of that rushed production schedule, the quality of the games wouldn't quite be where they needed to be... that's going to change going forward, we're going to put more time into things as we go forward, and that's going to mean you're going to have to wait longer between trailers, or announcements, or stuff like that."

Vi må bare vente å se om dette faktisk hjelper, og SEGA har enda ikke løftet sløret for når det neste store Sonic-spillet lander.