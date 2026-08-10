Sega viser frem et unikt, håndtegnet bilde av Sonic fra Mega Drive-æraen

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Det er kanskje ikke dagens største nyhet, men som et kulturelt bidrag fortjener det likevel å bli fremhevet, og vi mistenker at det finnes noen retro-kjennere blant dere lesere som virkelig vil sette pris på dette.

Sega har uventet publisert et gammelt håndtegnet bilde av Sonic the Hedgehog, som er ganske mange år gammelt (fra Mega Drive-æraen) og som de fleste sannsynligvis aldri har sett før. Det viser Sonic og Tails midt i en klatretur, og bildet ble opprinnelig tegnet eksklusivt for Segas interne magasin, noe som betyr at det hadde et svært begrenset publikum.

Du kan se på bildet nedenfor; det er en fin tilbakeblikk til en svunnen tid da Nintendo og Sega var i en hard kamp om forbrukernes gunst, og da sesongkort, mikrotransaksjoner og «pay-to-win» ikke engang var oppfunnet ennå. Sega opplyser også at de gjerne vil «dele flere illustrasjoner som denne i fremtiden når anledningen byr seg», så følg med på deres kanaler på sosiale medier.