SEGA viser prototype av konsoll som aldri så dagens lys

SEGA fyller 60 år i år, og har markert dette på flere måter. Nå er de i gang igjen, og denne gangen trekker de oppmerksomheten mot sin rike konsollhistorie og har blant annet presentert en håndholdt prototype som aldri så dagens lys.

Dette ble gjort i sammenheng med en innholdsrik video der alle SEGAs konsoller ble presentert med masser av fakta. Det inkluderer at SEGA i 1995 gjorde et siste forsøk på å slå Nintendo på det håndholdte markedet, nemlig med Nomad. Det var i utgangspunktet en bærbar Mega Drive, men før denne ble en realitet fantes det mange prototyper, og en sånn en - kalt Venus - har vi nå fått et glimt av.

Du kan se et bilde av Venus nedenfor, og vi anbefaler, om du liker spillhistorie, å sjekke ut videoen i linken ovenfor.