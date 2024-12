Sega vurderer å lansere sin egen abonnementstjeneste

HQ

Sega har avslørt at de vurderer å opprette en abonnementsbasert spilltjeneste, som potensielt kan bli en del av Xbox Game Pass og PlayStation Plus. Ifølge BBC kalte Segas vestlige sjef, Shuji Utsumi, slike modeller "veldig interessante" og hintet om hemmelige planer under intern diskusjon.

Flyttingen vil utnytte Segas enorme katalog av elskede titler, noe som gjør det til et attraktivt tilbud for både nostalgiske spillere og nykommere. Nylige avnoteringer av klassiske Sega-spill tyder på at selskapet kan være i ferd med å konsolidere sitt bibliotek for en eksklusiv tjeneste.

Med sine røtter i 70-tallets spill og ikoniske franchiser som Sonic the Hedgehog, gjenspeiler Segas utforskning av denne modellen et bredere press for å gjenvinne sin globale fremtredende posisjon. Kan Segas abonnementsplan gjenopplive den gylne æraen, eller vil den møte utfordringer i et overfylt marked når bransjen går over til strømming?