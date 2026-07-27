Segas administrerende direktør: «Det er få selskaper som kan skryte av en så fantastisk musikkatalog som oss

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I løpet av 80-tallet og spesielt 90-tallet skapte Sega magi innen spillverdenen og ga Nintendo hard konkurranse med Mega Drive. Men også Sega Saturn og Dreamcast bød på et utrolig antall flotte titler, hvorav mange hadde utrolig musikk som fellesnevner.

I et intervju med Famitsu får Segas president Shuji Utsumi ros for Segas utmerkede spillmusikk, og siden han selv har et sjeldent innblikk i bransjen etter sin tid som president i Warner Music Japan, er han enig i utsagnet og påpeker at få selskaper kan måle seg med Sega på dette området, og at han ønsker å gjøre denne musikken mer tilgjengelig for folk (oversatt med DeepL) :

«Fra et forretningsmessig perspektiv er det få selskaper som kan skryte av en så fantastisk musikkatalog. Jeg var tidligere administrerende direktør i Warner Music Japan, og basert på min erfaring fra musikkbransjen mener jeg virkelig at ‘Segas musikk er enestående’. Jeg ønsker å skape et miljø der alle lettere kan lytte til disse sangene, for eksempel via Spotify eller Amazon Music.»

Utsumi fortsetter sin argumentasjon og nevner Segas studio Atlus som et eksempel på et plateselskap som gjør det usedvanlig bra på Spotify :

«For øvrig er Atlus registrert som en enkelt artist på musikkstrømmetjenester, men på Spotify ligger de helt i toppen sammen med artister som selger godt over hele verden. Dette viser hvor populær videospillmusikk egentlig er.»

Derfor ønsker han nå å gjøre det enklere å nyte Segas musikk, med planer som inkluderer spillelister, samarbeid med andre artister og til og med liveopptredener. Han sier at det ikke er noe problem at noen sanger er på japansk, og nevner den ikoniske Yakuza-låten «Baka Mitai» som et eksempel:

«Det er mange fans over hele verden som elsker Segas musikk, så det ville være flott om vi for eksempel kunne lage spillelister med Sega-låter for å gjøre det enklere å lytte til dem. Selvfølgelig vurderer vi også samarbeid med andre artister og liveopptredener.

På spillrelaterte konserter synger til og med internasjonale besøkende med på japansk, og det er da man virkelig kjenner kraften i musikken. Jeg har til og med sett publikum fra både Japan og utlandet synge den populære sangen «Baka Mitai» fra Yakuza-serien i kor.»

Hvor interessert er du personlig i videospillmusikk, og pleier du å lytte til den på plattformer som Spotify?