Segas medgrunnlegger David Rosen er død i en alder av 95 år

Det er få som har hatt en innvirkning på spillverdenen på samme måte som David Rosen, som ikke bare er kjent som en av medstifterne av legendariske Sega, men også som grunnleggeren av den japanske arkadespillscenen. Da Rosen gjorde karriere i Japan på 1950-tallet, ble han berømt for å importere arkadespill fra USA til Japan, etter hvert også arkademaskiner, noe som førte til en voldsom økning i interessen for maskinene og deretter et massivt oppsving i utviklingen av titler for disse systemene. Hvorfor tar vi opp dette? Rosen har dessverre gått bort.

I en alder av 95 år har det blitt rapportert at Rosen gikk bort 1. juledag mens han var omgitt av sin familie og sine nærmeste. Denne informasjonen kommer fra talsperson Brad Callaway (ifølge RePlay Magazine), der det ble avslørt at Rosen befant seg i sitt hjem i Hollywood Hills i Los Angeles på det aktuelle tidspunktet. Rosens begravelse ble holdt i slutten av forrige uke, den 2. januar, på Inglewood Park Cemetery.

I løpet av sin karriere var Rosen med på å grunnlegge Sega og lansere Sega of America, bidro til å kickstarte selskapets videospillvirksomhet, brakte mange av de japanske kreasjonene og konsollene til det internasjonale markedet, og bidro til å gjøre Japan til den arkadespillgiganten det er.