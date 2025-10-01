Segas rike historie står i sentrum i gratis månedlig Sonic Racing: Crossworlds DLC

HQ

Mange ble skuffet da det viste seg at Sonic Racing: Crossworlds kun inneholdt figurer fra Sonics verden. Tidligere Sonic racingspill har hatt gjesteopptredener fra titler som Samba de Amigo, Shenmue og Super Monkey Ball, i tillegg til eksterne gjester som Banjo Kazooie, som fansen åpenbart elsket.

Men relativt kort tid etter ble det bekreftet at Crossworlds ville få besøk av Sega-ikoner som Hatsune Miku, Joker og Kasuga Ichiban. Så kom det lekkasjer som avslørte at andre ikoner var på vei, som Mega Man, Minecrafts Steve, Ninja Turtles, Pac-Man, og SpongeBob.

Noen av disse vil koste penger, men vi vet allerede at nye drivere også vil bli lagt til Sonic Racing: Crossworlds hver måned helt gratis. Nå har Sonic Team -sjef Takashi Iizuka avslørt mer om utvalget i et 4Gamer -intervju (via Reddit), og sier at de gratis karakterene vil bli hentet fra Segas egen rike spillhistorie :

"De allerede annonserte Hatsune Miku, Kasuga Ichiban og Joker er tre figurer som for tiden er aktive i forkant av Sega-spill, så vi bestemte oss for å levere dem først. Når det gjelder figurene etter det, tenker vi å velge blant Segas legendariske figurer, på samme måte som i Sonic & Sega All-Stars Racing. Vi håper dere vil se frem til det som kommer hver måned."

Vi antar at ingen vil bli skuffet over gratis månedlig innhold i form av nye førere, og det faktum at de vil bli plukket fra Sega-arkivet høres selvfølgelig fenomenalt ut.

Når det er sagt, hvilke karakterer håper du vil dukke opp? Kanskje Alis Landale (Phantasy Star ), Beat (Jet Set Radio), ChuChu (ChuChu Rocket), Gilius Thunderhead (Golden Axe), Joe Musashi (Shinobi), Kazuma Kiryu (Yakuza), Ristar (Ristar), Ryo Hazuki (Shenmue), Seaman (Seaman), Ulala (Space Channel 5), eller noen helt andre?