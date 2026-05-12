Segas største prosjekt noensinne har i all stillhet blitt lagt ned

For fem år siden annonserte Sega at de skulle utvikle et "super game" som skulle bli det største prosjektet de noensinne hadde satt i gang. Vi fikk aldri noen detaljer, men tanken var at det skulle være et av de mange live-service-prosjektene som ble annonsert på den tiden, og Microsoft var også til en viss grad involvert.

Men taushet er ofte et bekymringsfullt tegn i denne bransjen, og mangelen på lekkasjer fra store prosjekter indikerer som regel at ting ikke går som planlagt. Og ganske riktig. I sin siste kvartalsrapport kunngjør Sega nå, helt saklig og uten ytterligere forklaring eller begrunnelse: "Besluttet å kansellere Super Game. Ingen ekstra kostnader forbundet med kanselleringen."

Ellers ser det ikke ut til at noen andre titler har blitt berørt, og Sega spesifiserer at Virtua Fighter 6, det nye Crazy Taxi, Jet Set Radio-rebooten, et nytt Streets of Rage og oppfølgeren til Alien: Isolation fortsatt er under utvikling, selv om de ikke ønsker å kunngjøre noen utgivelsesdatoer ennå.

Når store spill blir kansellert, lekker det vanligvis ut informasjon og ressurser på ulike steder, men denne tilnærmingen er litt mer uvanlig for japanske utviklere, så det er en risiko for at vi aldri får vite noe mer om spillet (for eksempel om det var basert på et klassisk Sega-merke, sjanger, spilltype og så videre).