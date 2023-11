SEGAs "Superspill" er fortsatt under utvikling og uten opp- og nedturer

HQ

For to år siden presenterte Sega en forretningsplan som var ment å være en gjenoppliving av selskapets daværende dårlige økonomiske resultater, og som inkluderte en stor omlegging mot globalisering av IP-er og utvidelse av de mest solgte og elskede seriene, som Sonic (som vi har fått både remastere og nye titler av i Sonic Frontiers og den ferske Sonic Superstars), Persona (med lansering på nye plattformer og de fremtidige Persona 5 Tactica og Persona 3 Reload), Yakuza (med Like a Dragon Gaiden, Ishin! og Infinite Wealth) og Total War (med den også ferske Total War: Pharaoh). Når man ser på disse titlene, er det ingen tvil om at strategien er i ferd med å bli realisert.

Men det lå mer bak disse rapportene. Selskapet sa da at de jobbet med et "Superspill", et FPS som skulle utvikles i Europa og som de håpet skulle bli et globalt fenomen. Selv om det ble kunngjort noen endringer og kanselleringer av selskapets europeiske utvikling i år, ser det ut til at dette hemmelige prosjektet fortsatt er på sporet.

Ifølge VGC har Sega gitt den første oppdateringen om det.

"Underholdningsvirksomheten har satt seg et langsiktig mål om å bli en ledende global innholdsleverandør", sier Sega-president Yukio Sugino.

"For å nå dette målet og løfte virksomheten til neste nivå, gjennomfører vi FoU-aktiviteter for å skape et "Superspill", en stor tittel som vil dekke hele verden, innen regnskapsåret som slutter i mars 2026."

SEGAs COO Shuji Utsumi kommenterte også: "Vi gjør også stadige fremskritt i utviklingen av "Super Game" som vi har til hensikt å skape på mellomlang til lang sikt. Som navnet antyder, innebærer et "Super Game" et spill som skiller seg ut fra vanlige spill.

Jeg oppfordrer alle interessenter til å se frem til fruktene av innsatsen vår, som inkluderer FoU for å skape et spill som bygger et helt verdensbilde som engasjerer hele spilløkosystemet, ikke bare spillerne, men også strømmere som strømmer spillet og seerne."

Vi må nok vente litt med å finne ut hva de mener, men alt de har nevnt så langt, gjør i hvert fall at interessen vår vokser for hver dag som går.

Hva forbereder Sega?