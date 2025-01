Segway lanserer elsykler, elscootere og mer

HQ

Segway, som er kjent for sine ikoniske scootere, utvider sitt sortiment av elektriske mobilitetsprodukter med lanseringen av elsykler, elscootere og en neste generasjons robotgressklipper på CES 2025. Elsyklene (Xyber og Xafari) er nå tilgjengelige for forhåndsbestilling, og Segway henvender seg til ulike typer brukere. Xyber er rettet mot de som ønsker fart og langdistansekjøring, mens Xafari er designet for mer uformell hverdagsbruk.

Xyber skiller seg ut med sin raske akselerasjon, og når 30 kilometer i timen på bare 2,7 sekunder. Med en rekkevidde på opptil 112 miles på doble batterier, er den bygget for ytelse. Xafari er mer balansert, med en akselerasjon fra null til 30 km/t på 5,2 sekunder og en rekkevidde på opptil 88 km per lading. Begge modellene er utstyrt med Segways Intelligent Ride System, som inkluderer avanserte sikkerhetsverktøy, adaptiv pedalassistanse og en smart skjerm som kan integreres med helseapper.

I tillegg til elsyklene introduserte Segway også en rekke e-scootere og sin oppgraderte robotgressklipper, Navimow X3-serien. Selskapet planlegger å lansere disse nye produktene i løpet av året, noe som ytterligere vil befeste selskapets tilstedeværelse i markedet for elektrisk mobilitet.

Tror du at elsykler og elsparkesykler vil bli det neste store innen pendling i byene?