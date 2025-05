Segway Navimow lanserer en ny serie robotgressklippere som skal revolusjonere hagearbeidet

HQ

Vi har stadig omtalt flere og flere robotgressklippere i Gamereactor-nettverket, og derfor er det naturlig å rette oppmerksomheten mot en ny modell fra Segway Navimow.

Denne serien, som er kjent som X3 Series, beskrives som en problemfri og kabelfri dings som ønsker å "revolusjonere måten vi steller hagene våre på", alt ved å inkorporere ny teknologi og elementer av kunstig intelligens.

Når det gjelder hva som skiller X3 Series fra andre gressklippere, får vi i en pressemelding vite at den bruker en ny kartleggingsteknologi for å kartlegge området den skal klippe, og at denne teknologien er forsterket med AI-elementer for å sikre at hver av de totalt 10 000 kvadratmeterne den kan dekke, blir klippet på riktig måte. I tillegg har gressklipperen en helt kjernefri design og oppsett, intelligente systemer som gjør den i stand til å takle en rekke værforhold, multisonekontroll, bedre terrengytelse, lang batterilevetid og til og med en total oppsetttid som Segway Navimow hevder er på bare 15 minutter.

X3 Series er perfekt for små og store hager, og leveres i en rekke modeller og størrelser, med en startpris på £2,199/€2,499, og er tilgjengelig for kjøp i dag.

