Segway Navimow X430: Vill teknologi med tilfredsstillende resultater

De fleste robotgressklippere er faktisk ganske dumme. De kjører i tilfeldige mønstre innenfor et gjerde av nedgravde kabler, støter borti hindringer og slår selvfølgelig til akkurat den dagen gresset absolutt må være sylskarpt. Segway Navimow X430 er noe fundamentalt annerledes. Den er ikke bare en gressklipper, men en teknologisk plattform som kan kalles "banebrytende" på mer enn én måte.

.Her er hva som faktisk skjer under panseret..

Navigasjon: Tre systemer, ett oppdrag

X430 navigerer ikke bare med GPS. Den bruker trippelfrekvens Network RTK kombinert med 360° AI-visjon og VIO (Visual Inertial Odometry) for centimeternøyaktig posisjonering. Systemet krever ingen nedgravde kabler, en lokal dokkingstasjon eller en ekstern antenne.

Slik fungerer de tre lagene i praksis:

Nettverks-RTK: Satellitnavigasjon på professjonelt nivå.

Den typen posisjonering som normalt krever dyr lokal maskinvare løses her via nettverket. Tilgang til Network RTK er inkludert uten ekstra kostnad, og nødvendig 4G-mobildata leveres gratis i hele produktets levetid.

VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping):

Bruker kameraene til å kontinuerlig bygge og oppdatere et visuelt kart over omgivelsene. Dette er akkurat den teknologien som selvkjørende biler bruker for å forstå sin posisjon i forhold til verden rundt seg.

VIO (Visual Inertial Odometry):

Ved å kombinere kameradata med bevegelsesinformasjon fra treghetssensorer, analyserer VIO visuelle data og treghetsbevegelser for å spore maskinens nøyaktige posisjon uten å være utelukkende avhengig av satellitter, og dermed eliminere såkalte "døde soner".

Resultatet er et navigasjonssystem som forblir kalibrert under trær, langs bygninger og i komplekse hager der et GPS-signal alene ikke er nok.

360° VisionFence™: Computersyn som reagerer på 0,1 sekund

Det AI-drevne 360° VisionFence™-systemet oppdager hindringer innenfor en avstand på fem meter, opprettholder en buffer på omtrent én meter og beregner en ny rute på bare 0,1 sekunder. Det kan identifisere over 200 objekttyper - fra kjæledyr som kaniner, katter og hunder til hverdagsobjekter som leker, ryggsekker og hageslanger.

Systemet fungerer også om natten. Utstyrt med en aktiv lyskilde, fungerer det pålitelig under dårlige lysforhold og sikrer kontinuerlig deteksjon av hindringer innenfor en rekkevidde på 2 meter.

Kameraene identifiserer hva objektet er, mens Time-of-Flight-sensorer umiddelbart måler avstanden ved å beregne hvor lang tid det tar før lyset reflekteres tilbake. Dette gir X430 overlegen 3D-romlig nøyaktighet. BladeStop-teknologi stopper umiddelbart de roterende bladene hvis en person eller et kjæledyr oppdages i nærheten.

GeoSketch™ og app-styring: Hagen din som et redigerbart 3D-kart

GeoSketch™ lager et naturtro kart over hagen din, slik at du kan justere grenser presist og angi forbudte soner med et enkelt trykk på telefonen. Via Navimow-appen kan du spore maskinen via GPS, administrere opptil 120 separate soner og kontrollere den med stemmen din via Amazon Alexa eller Google Home.

Oppsettet skjer via Bluetooth, Wi-Fi eller 4G, og integrering med Apple Find My betyr at X430 alltid kan finnes, selv når den er slått av.

Xero-Turn™ AWD: Firehjulstrekk og presis manøvrering

Det er her X430 skiller seg ut når det gjelder maskinvare. Xero-Turn™ AWD-systemet muliggjør nullsvingmanøvrer uten å slite eller skade gresset ved hjelp av to uavhengige styremotorer på forhjulene.

Tradisjonelle 4WD-roboter svinger ved å bremse den ene siden og akselerere den andre - som en tank. Dette river opp gresset. Navimows antispinnsystem (TCS) justerer dynamisk dreiemomentet for å forhindre skader og sikre grep på glatte overflater. Resultatet er en maskin som kan håndtere skråninger på opptil 84 % og svinge på en tallerken uten å etterlate merker.

Det er nettopp disse innovasjonene som har sikret Segway Navimow en TÜV Rheinland-sertifisering. Denne sertifiseringen evaluerer robotgressklippere som X430 på et bredt spekter av parametere, fra brukervennlighet til effektivitet.

MowMentum™: Dobbelt klippesystem med 360W total effekt

X430 drives av et dobbeltskiveklippesystem med to 180 W motorer, som gir en imponerende klippebredde på 43 cm. Den er designet for å klippe opptil 3000 m² effektivt på én dag, selv gjennom høyt, tykt eller tett gress. Med 12 forsterkede kniver fordelt på de to skivene, en klippehøyde fra 2 til 9,5 cm og en intelligent klippealgoritme, tilpasser den seg uanstrengt terrenget.

Sikkerhet: Fire lag - selv uten strøm

X430 har fire sikkerhetslag med GPS-sporing, nærhetslås, løftealarm og PIN-beskyttelse - selv når maskinen er slått av. Hvis noen prøver å flytte eller stjele den uten tillatelse, sender den umiddelbart en alarm til telefonen din.

Tre modeller - samme teknologiplattform

Her i Norge er Navimow X4-serien tilgjengelig i tre varianter fra april 2026:



Navimow X420: Anbefalt areal opp til 2.000 m² fra 29.499 kr.



Navimow X430: Anbefalt areal opp til 3.000 m² fra 32. 999 kr.



Navimow X450: Anbefalt areal opp til 5.000 m² fra 37.999 kr.



Alle tre deler den samme sensorfusjonsplattformen, VisionFence™, GeoSketch™ og Xero-Turn™ AWD. Hovedforskjellene ligger i dekningsområde og batterikapasitet.

For en kategori som har handlet om underjordiske kabler og tilfeldige kjøremønstre i årevis, er X430 et sant teknologisk generasjonssprang. Det er ikke en gressklipper som bare tilfeldigvis er litt «smart hjem» - det er en autonom robot med sensorer i bilkvalitet som bare tilfeldigvis klipper plenen din perfekt.

