Segway utvider sin Navimow-serie med automatiserte robotgressklippere

Segway har lansert fem nye serier, hver serie er rettet mot et spesifikt bruksområde og terreng, enten i private eller profesjonelle omgivelser, til og med inkludert landskapsarbeid på bedriftsnivå.

2026-modellene har hatt økt fokus på håndtering av bakker, skarpe hjørner og svinger i kombinasjon med å gjøre maskinene mer kvikke og smidige.

X4-serien er flaggskipmodellen, som er i stand til å snu på stedet med firehjulsdrift som kan forsere 40 graders helling og bruke uavhengige forhjul, samt har automatisert traksjonskontroll og IPX6-sertifisering.

Klippingen håndteres av et dobbelt klippesystem med 12 kniver og en dobbel 180 watts motor, mens navigeringen gjøres ved å kombinere tre forskjellige måter å kartlegge på, noe som gir presisjon på én centimeter.

i2 AWD-serien er rettet mot prosumenter, eller "husholdning+", og er beregnet på vanskelige private plener med skråninger, områder med mye skygge og ujevnt underlag. Den har det samme Xero-turn AWD-systemet som X4, takler stigninger på 24 grader og kan kjøre på både gjørme og vått underlag.

i2 LiDAR er beregnet på "komplekse" situasjoner, det vil si trær, kroker, mange dyr og objekter som må unngås, og har en avansert LiDAR-kanon som kjører 200 000 punkter i sekundet for å lage et detaljert kart som brukeren kan navigere etter, og brukeren kan enten tilpasse kartet eller la maskinen kjøre vilt i hager på opptil 1 500 m2.

H2-serien kan veksle mellom tre ulike posisjonssystemer på 1 millisekund, og er beregnet på høypresisjonsarbeid med skarpe kanter, tette trær og skiftende lys, noe som kan forvirre enkelte robotgressklippere. Den har et stabilitetssystem for klipping i skråninger.

Terranox-serien er beregnet på rent profesjonelt bruk, spesielt store åpne områder, med fokus på høy effektivitet ettersom den kan håndtere opptil 24 000 m2, kombinert med programvare for bruk av flere maskiner samtidig.

