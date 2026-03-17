Sekiro: No Defeat teaser for en lynfylt Genichiro-kamp i ny trailer

Sekiro: No DefeatI fjor ble anime-filmatiseringen av FromSoftwares hit-actionspill, Sekiro: Shadows Die Twice, avslørt for første gang, til ganske mye fanfare. Selv om det finnes fans til hvert eneste FromSoftware-spill, er Sekiro absolutt en favoritt blant mange på grunn av den unike mekanikken og det utrolig stramme kampsystemet. Og siden det er det eneste Soulslignende spillet der du ikke lager din egen karakter, er det sannsynligvis det enkleste å forvandle til en anime.

Som i spillet følger serien Wolf i hans forsøk på å beskytte sin herre Kuro fra klørne til Genichiro Ashina. Vi ser alle disse tre karakterene, og mange flere i den andre traileren, som du kan sjekke ut nedenfor.

Vi får en god dose action, inkludert noen smakebiter på ikoniske bosskamper fra spillet, men vi får også mye historie, der vi zoomer inn på Sekiros liv som mannen som stadig kommer tilbake fra de døde, og om han er fornøyd med den skjebnen.

Vi har fortsatt ikke en eksakt utgivelsesdato for Sekiro: No Defeat, men den kommer snart til Crunchyroll og andre strømmeplattformer.