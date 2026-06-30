Sekiro: No Defeat vil være tilgjengelig for visning fra 4. september

HQ

Sekiro: No Defeat er den kommende anime-serien basert på FromSoftwares elskede stealth-action-spill Sekiro: Shadows Die Twice. Den ser ut til å følge historien i spillet, der du spiller som en shinobi som prøver å beskytte sin herre mens rivaliserende makter ønsker å stjele hans gjenopplivningskraft for seg selv.

Ut fra den nyeste traileren ser det ut til at vi får tilbringe litt mer tid med Lord Kuro før han blir ført bort til Ashina Castle. Traileren, som er lagt ut av Kadokawa på japansk, gir kanskje ikke så mye informasjon til de som kun snakker engelsk, men den forteller oss at Sekiro-animeen teknisk sett har en utgivelsesdato, i hvert fall i Japan. Den kommer i en begrenset visningsperiode på tre uker den 4. september 2026.

Ideen om en begrenset visningsperiode for en anime-serie kan høres merkelig ut, men vi antar at det betyr at den vil få bredere distribusjon etter at de tre ukene er over. Crunchyroll oppgir fortsatt « Sekiro: No Defeat » som «kommer snart», men realistisk sett bør vi forvente den til høsten hvis den skal ha premiere i Japan i september.