Seks 2K Games-titler er spillbare med ethvert Xbox Game Pass-abonnement denne helgen

Som du kanskje vet, har Microsoft i årevis tilbudt en rekke nedlastbare titler hver helg, som vanligvis kan spilles gratis uten noen begrensninger eller ekstra kostnader for alle med et Game Pass-abonnement (alle nivåer) og en Xbox, gjennom et program som heter Free Play Days. Når det er spesielt gode spill tilgjengelig, pleier vi å rapportere om det, og det er akkurat det de har denne uken.

Denne uken tilbyr de seks aktuelle 2K-spill, som alle er verdt å sjekke ut.

Her er oppstillingen for uken:



NBA 2K26



PGA Tour 2K25



Risk of Rain 2



Civilization VI



Lego 2K Drive



TopSpin 2K25



Alle kan nå lastes ned og spilles gratis frem til kl. 8:00 GMT/9:00 CET mandag morgen. Det er også salg på dem alle frem til da, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, vil du kunne beholde lagringsfilen din.