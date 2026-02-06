nyheter
Seks 2K Games-titler er spillbare med ethvert Xbox Game Pass-abonnement denne helgen
Tre av dem er aktuelle sportstitler, men det er også mer variasjon på tilbudet.
HQ
Som du kanskje vet, har Microsoft i årevis tilbudt en rekke nedlastbare titler hver helg, som vanligvis kan spilles gratis uten noen begrensninger eller ekstra kostnader for alle med et Game Pass-abonnement (alle nivåer) og en Xbox, gjennom et program som heter Free Play Days. Når det er spesielt gode spill tilgjengelig, pleier vi å rapportere om det, og det er akkurat det de har denne uken.
Denne uken tilbyr de seks aktuelle 2K-spill, som alle er verdt å sjekke ut.
Her er oppstillingen for uken:
- NBA 2K26
- PGA Tour 2K25
- Risk of Rain 2
- Civilization VI
- Lego 2K Drive
- TopSpin 2K25
Alle kan nå lastes ned og spilles gratis frem til kl. 8:00 GMT/9:00 CET mandag morgen. Det er også salg på dem alle frem til da, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, vil du kunne beholde lagringsfilen din.