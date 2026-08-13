Seks arabiske land gir sin støtte til Gianni Infantino, blant annet Qatar og Libanon fra AFC

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FIFA-president Gianni Infantino har fått støtte fra seks arabiske land, som torsdag sendte en felles uttalelse der de uttrykte sin takknemlighet overfor den sveitsiske fotballspilleren, som har halvparten av fotballverdenen imot seg (UEFA, CONCACAF og AFC sendte en svært skarp uttalelse tidligere denne uken, og UEFA opprettholder til og med trusselen om å boikotte verdensmesterskapet).

«Vi anerkjenner den viktige rollen arabisk fotball spiller for å bringe mennesker sammen og styrke samarbeidet mellom fotballforbundene i den arabiske verden, og vi uttrykker vår fulle støtte til Gianni Infantino, president i FIFA, og bekrefter på nytt vår tillit til hans lederskap og hans fortsatte engasjement for utviklingen av fotballen over hele verden», heter det i en felles uttalelse undertegnet av lederne for fotballforbundene i Qatar, Libanon (en del av AFC), Marokko, Egypt, Sudan og Mauritania (en del av CAF), slik Reuters melder.

Dette betyr at i det minste Qatar og Libanon vil stemme annerledes enn de fleste av AFC-medlemmene som sluttet seg til UEFA og CONCACAF i deres motstand mot Infantino, som trenger et simpelt flertall på 106 stemmer for å bli gjenvalgt som FIFA-president ved neste FIFA-rådsmøte i 2027.

Til sammen har UEFA, CONCACAF og AFC 136 av de 211 medlemsforbundene, men hvert land har én stemme, og de står fritt til å stemme på hvem de vil. Til tross for det økende presset kan Infantino likevel klare å finne nok allierte til å bli gjenvalgt neste år, selv om noen land, de fleste av dem i Europa, allerede har bekreftet at de vil stemme mot ham.