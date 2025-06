Seks arrestert etter voldelig hendelse nær den iranske ambassaden i London

HQ

Siste nytt om Israel og Iran Myndighetene i London har fredag pågrepet seks personer mistenkt for å ha forårsaket alvorlige skader etter rapporter om en krangel i nærheten av den iranske ambassaden i London.

Du er kanskje interessert i :



Her er det vi vet så langt:





Metropolitan-politiet sa i en uttalelse: "To menn ble behandlet for skader på stedet og har blitt kjørt til sykehus for videre behandling av London Ambulance Service."



"Politiet har sperret av området mens de innledende undersøkelsene finner sted."



De la til: "Seks menn er arrestert mistenkt for grov legemsbeskadigelse - de er fortsatt i politiets varetekt."



En talsperson for London Ambulance Service sa: "Vi ble kalt på 9.56am i dag (20 juni) til rapporter om et overfall i Princes Gate, SW7."



"Vi sendte en rekke ressurser til stedet, inkludert ambulansemannskaper, paramedikere i raske responsbiler og vår taktiske responsenhet."



"Vi behandlet to pasienter på stedet og tok med én til sykehus og én til et større traumesenter."



Hendelsen skjedde i Prince's Gate, et sted som forbindes med diplomatisk aktivitet, under det lokale rapporter beskriver som en protest mot Irans regjering. To personer måtte behandles på sykehus etter å ha blitt skadet. Angrepet kommer samtidig som konflikten mellom Israel og Iran trappes opp.