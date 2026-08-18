Seks mennesker omkom i en panikkflukt ved et tempel i India

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Seks personer har omkommet og ytterligere seks er skadet, noen alvorlig, etter en panikkflukt ved et tempel i den østindiske delstaten Bihar.

Ifølge Reuters skal sammenbruddet av en strømstolpe ha forårsaket flere elektriske støt blant folkemengden som hadde samlet seg ved Ashok Dham-tempelet i Lakhisarai-distriktet under religiøse festligheter. En politibetjent sa til det lokale nyhetsbyrået ANI at «vi vil først kunne bekrefte den eksakte årsaken når vi har verifisert alle detaljene».

Dødsfall forårsaket av store folkemengder er ikke enkeltstående hendelser i India. En av de mest dramatiske hendelsene skjedde i fjor under den enorme Maha Kumbh-festivalen, da titalls millioner mennesker samlet seg for å bade i hellig vann. Tretti mennesker omkom ved den anledningen.