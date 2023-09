Seks millioner mennesker har spilt Ghostwire Tokyo

HQ

Tango Gameworks har nå avslørt at over seks millioner mennesker har spilt den overnaturlige spøkelsesjakt-tittelen Ghostwire Tokyo. I et innlegg på X skriver utvikleren: "6 MILLIONER SPILLERE har utforsket #GhostwireTokyos skumle gater! Det gjør selvfølgelig ikke de uhyggelige smugene mindre hjemsøkte..."

Dette er en økning fra fem millioner spillere, en total som spillet klarte å oppnå i juni, og likeledes fire millioner i mai.

Selv om Game Pass utvilsomt er avgjørende for at dette tallet fortsetter å vokse, er det ingen tvil om at Ghostwire Tokyo kommer til å nå sju millioner spillere i løpet av de neste par månedene.