Seks nye Lego One Piece sett har blitt avslørt, hver basert på hendelsene i sesong 2 av Netflixs live-action-serie

Bare nylig rapporterte vi om nyheten om at Lego, One Piece, og Netflix ville slå seg sammen for å levere en animert spesial basert på mangaen senere i år, noe som er ideelt for yngre publikum som ønsker å innhente hendelsene i de to første sesongene av live-action-tilpasningen.

Men det er enda mer Lego og One Piece nyheter å markere, ettersom seks nye sett er blitt avslørt, som hver er relatert til hendelsene i sesong 2 av showet.

For det første er det en modell av Tony Tony Chopper som spenner over 577 stykker og som vil sette kjøpere tilbake £ 59.99 / € 69.99. I tillegg til dette er en liten versjon av Dr. Hiriluk's Hideout som klokker inn på 271 stykker og koster £ 24.99 / € 29.99.

I tillegg kommer Showdown with Captain Smoker, som består av 547 brikker og koster £ 54,99/€ 59,99. Det er også en Dorry vs. Brogy - Giants of Little Garden-kamp som registrerer 733 brikker og selges for £ 69.99 / € 79.99.

De to siste settene er de dyreste, med det første er Battle at Drum Castle som er 1 038 stykker i størrelse og koster £ 89.99 / € 99.99. Og til slutt, det største settet er Garp's Marine Battleship som kommer inn på 1705 stykker og selges for £ 149,99 / € 169,99.

Hvert sett er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling og vil bli sendt 1. august.

