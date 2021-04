Seks nye spill får touch-kontrollere for Xbox Cloud Gaming

Du ser på Annonser

Som du sikkert vet kan du med et Xbox Game Pass Ultimate-medlemskap også streme spill til en Android-enhet (og snart til nettlesere og iOS). Men om du ikke har en håndkontroller tilkoblet er de fleste spillene uspillbare. Derfor jobber Microsoft med å legge til touch-kontrollere til Xbox Game Pass-spillene og har i dag rundt 50 titler som tilbyr dette.

Nå har ytterligere seks spill fått behandlingen, som blant annet inkluderer Banjo-Kazooie, et eventyr vi kan se for oss fungerer ganske bra med dette oppsettet. Her er spillene som har fått touch-kontrollere i denne omgang:



Banjo-Kazooie



Battle Chasers: Nightwar



Double Dragon Neon



Killer Queen Black



Overcooked 2



Wreckfest



Har du prøvd å spille noen Xbox Game Pass-spill med touch-kontrollere enda, og synes du det fungerer bra?