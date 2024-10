Seks overraskende skumle spill du kan spille denne Halloween

HQ

Vi har endelig kommet til den uhyggeligste dagen i hele året. Halloween er her, og for å markere denne årlige feiringen har vi i Gamereactor UK bestemt oss for å gå bort fra konvensjonen og i stedet se på en håndfull spill som er overraskende skumle og kanskje ideelle for alle som leter etter en skrekk denne kvelden uten å ønske å bli skremt dum av en etablert skrekktittel.

Minecraft

Minecraft er et spill laget av klosser, først og fremst designet for et ungt publikum, så det er kanskje ikke det mest skremmende spillet på papiret, men jeg skal si deg at hvis du vandrer rundt i en hule om natten og spiller på egen hånd uten annet enn et svinnende forråd av fakler og en dårlig hakke, vil du garantert føle skrekken. Det er mange måter Minecraft kan skape en urovekkende atmosfære på. Enten det er å vite at zombier banker på døren din, eller at en Creeper hopper opp på deg uten å lage en lyd, er det kanskje ikke det skumleste spillet du noensinne kommer til å spille, og du kan alltids slå det til Peaceful hvis du virkelig ikke vil ha med fiender å gjøre, men det gir deg en inngangsbillett til skrekk og gru denne Halloween.

Metro-serien

Selv om det teknisk sett ikke er et skrekkspill, er verdenen i Metro full av skremmende ting. Strålende dyr som kan rive deg i filler et øyeblikk etter at de har fått ferten av din fryktfylte moskus, mennesker som ikke er blitt stort mer enn dyr takket være den gamle kjernefysiske apokalypsen. Glemmer jeg noe? Å, ja, Dark Ones. Glatte, nesten menneskelignende skapninger som kan invadere tankene til alle andre på Metro og gjøre dem til sine treller. Bare det å gå rundt i de mørke tunnelene i Moskvas metro kan få det til å krype i huden i Metro -spillene, og selv om ikke alle er like uhyggelige, er de en flott gjeng med skytespill som kan skremme akkurat nok til at du føler deg som en stor gutt som kanskje er klar til å se en skrekkfilm eller noe mer ekstremt.

Garry's Mod

Ok, dette er litt juks her. Teknisk sett kan Garry's Mod være hva du vil. En sandkasse der du kan bygge hva som helst som dukker opp i hodet ditt, et partyspill der noen er morderen og det er opp til alle andre å finne ut hvem det er, et Bomberman-lignende spill med meloner. Det er for mange spillmoduser og mods til å liste opp, men Garry's Mod ble aldri designet for å være et skrekkspill. Det er derfor imponerende at så mange flotte skrekkkreasjoner har kommet fra modders sinn gjennom årene. Ikke alle disse skumle kartene er laget like, men klassikere som The Dungeon, Hell's Resort og til og med The Elevator kan gi varierende nivåer av skrekk. Noen er kanskje så dårlig laget at du kommer til å le sammen med vennene dine, men uansett vil du komme i Halloween-stemning.

Call of Duty Zombier

Call of Duty er kanskje den mest ikoniske actionserien gjennom tidene. Den er kjent for sin tette flerspillerdel og sine spennende kampanjer, og ingen av dem har egentlig noen skrekk eller skumle undertoner i det hele tatt. For de uinnvidde kan imidlertid Zombies -modusen være et helt annet dyr. Noen av de nyere kartene har byttet ut den urovekkende og skumle naturen med et mer actionorientert design, men de opprinnelige kartene i Call of Duty: World at War og Call of Duty: Black Ops, for eksempel, byr på noen av de mest skumle opplevelsene i skytespillverdenen. Det som startet med Nacht der Untoten utviklet seg raskt til Veruckt, Shi no Numa, Der Reise, Kino der Toten, Five, Ascension, Call of the Dead, Shrangri-La, Moon, Tranzit, Die Rise, Mob of the Dead, Buried, Origins, , og i det siste Black Ops 6, Terminus. Liberty Falls har ikke helt den samme effekten, men det er ikke til å stikke under en stol at det å bli omringet av hundrevis av levende døde ikke har en skremmende effekt.

Death Stranding

Det er kombinasjonen av roen man finner når man vandrer til neste leveringssted, og den plutselige effekten når Timefall begynner og Gazers og andre Beached Things begynner å gjøre seg til kjenne. Det er da Death Stranding blir et overraskende skremmende spill. Mørket, de uhyggelige lydene, trusselen om død - alt dette er elementer som gjør et ellers uvanlig spill til et spill der du sitter på kanten av stolen mens pulsen stiger. Elsk det eller hat det, Death Stranding har mange øyeblikk som virkelig skiller seg ut og imponerer.

Batman: Arkham-serien

Vi jukser også litt her, siden vi ikke refererer til bare ett spill, men en hel trilogi. Rocksteadys Batman: Arkham -serie (bestående av Asylum, City og Knight) er mørke spill, men det er ikke meningen at de skal være skremmende. Det finnes imidlertid tilfeller der den kappekledde korsfarerens mest skremmende fiender bestemmer seg for å fremkalle frykt på en måte vi ikke hadde forventet, med Asylums Scarecrow mentale utglidning, Citys Killer Croc flukt og Knights Man-Bat jump scares som alle er gode eksempler på hvordan du kan føle deg redd mens du håndterer og har kontroll over en superhelt. Det finnes også en håndfull andre mindre oppdrag og historier som gjør deg litt urolig utover disse, med Knights Professor Pyg -oppdrag og Citys Mad Hatter -historie som også bidrar til ligningen. Uansett om du er ute etter spenning eller ikke, bør du spille Batman: Arkham -spillene, du vil ikke bli skuffet.