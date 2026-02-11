Seks mennesker dør i fjellene i Bulgaria, noe som kan sammenlignes med "Twin Peaks"

HQ

Bulgaria er rystet etter at seks mennesker ble funnet døde i separate, men tilsynelatende sammenhengende hendelser i fjellområdene nord for Sofia, i en sak som myndighetene har beskrevet som enestående. Politisjef Zahari Vaskov kalte saken "en sak uten sidestykke i vårt land", mens sjefsanklager Borislav Sarafov sa at detaljene var mer sjokkerende enn oppdiktet.

Etterforskningen begynte i begynnelsen av februar, da tre menn på 45, 49 og 51 år ble funnet i de nedbrente restene av en hytte i nærheten av Petrohan-passet. Alle hadde skuddskader i hodet som ifølge rettsmedisinske eksperter så ut til å være selvpåførte, og DNA på våpnene matchet bare de avdøde. Noen dager senere fant politiet likene av ytterligere tre personer (to menn på 51 og 22 år og en 15 år gammel gutt) i en bobil i nærheten av Okolchitsa Peak, rundt 100 km nord for hovedstaden. Påtalemyndigheten sa at obduksjonene tydet på "sannsynligvis to drap begått suksessivt og ett selvmord" blant de tre sistnevnte.

Fem av de døde var knyttet til en frivillig naturvernorganisasjon som brukte Petrohan-hytta som base. Mens politiet nevnte mulig psykologisk ustabilitet innad i gruppen og bemerket medlemmenes interesse for tibetansk buddhisme, avviste slektninger antydninger om intern konflikt og hevdet at ofrene kan ha vært vitne til kriminell aktivitet nær den serbiske grensen, et område som er kjent for smugling og ulovlig hogst. Med få offisielle detaljer har spekulasjonene spredt seg raskt på nettet, noe som har forsterket den offentlige mistilliten i et land som allerede er preget av politisk ustabilitet og på vei mot sitt åttende parlamentsvalg på fem år...