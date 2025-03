Seks sett utgjør Legos og Blueys første samarbeid

HQ

Lego kunngjorde nylig at de skulle samarbeide med BBC Studios for å lage en rekke Bluey -sett. Etter å ha måttet vente kortere tid enn forventet, har disse settene nå endelig blitt presentert for publikum, noe som betyr at vi vet nøyaktig hva vi kan forvente av dem når de debuterer i juni.

Totalt er det seks sett som gjør sin ankomst. Alle er beregnet på barn i alderen 2-5 år, og noen passer inn i Duplo-serien, mens andre i stedet er en del av 4+-kolleksjonen.

Vi begynner med Duplo, og disse to settene heter Ice Cream Trip with Bluey og Bluey's Family House with Memory Game. De vil koste henholdsvis £24.99/€29.99 og £59.99/€69.99 og vil også ha 22 og 83 deler hver.

Når det gjelder 4+-serien av sett, kan du se navn, priser og antall brikker for hvert sett nedenfor.

Blueys familiehus



382 deler



£59.99/€69.99



Blue's Beach & Family Car Trip



133 deler



£24.99/€29.99



Bluey Playground Moro med Bluey og Chloe



104 deler



£17.99/€19.99



Bluey Tea Party



33 deler



£3.49/€3.99



I pressemeldingen får vi vite hva Lego håper å oppnå med Bluey-samarbeidet: "De nye settene byr på flotte lekeopplevelser som oppmuntrer til finmotorikk, fantasi og kreativitet, og som alle Lego Duplo-sett er de gjennomtenkt designet for å gi barn muligheten til å utvikle både EQ (emosjonell kvotient) og IQ (kognitiv kvotient)."