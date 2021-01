Seks SNES-spill vi savner på Nintendo Switch Online

Du ser på Annonser

Nintendo Switch Online er en artig kuriositet. Her har de samlet mer eller mindre klassiske titler fra sine to første konsoller til glede for nostalgikerne av oss. NES-delen av online-arkivet ble lansert i september 2018 og fikk nye spill på månedlig basis. Da Super Nintendo-seksjonen dukket opp et drøyt år senere gikk man dessverre over til mer sporadiske utgivelser. Store titler som for eksempel Donkey Kong Country lot vente på seg, og fremdeles er det det noen hull i samlingen.

Per i dag har vi fått 39 spill. Dette er jo vel og bra, men med tanke på hvilke mengder som finnes er det veldig mye å ta av, og mye av det holder ålreit kvalitet selv i dag.

Dessverre var svært mange av de beste spillene til Super Nintendo lisensofre, og jeg tviler på at Nintendo er villige til å diskutere og forhandle lisenser for 30 år gamle spill. Dermed tror jeg ikke at vi får se noe til glimrende spill som Turtles in Time, Magical Quest-serien, Asterix & Obelix, Doom Troopers eller Goof Troop. Dette er naturligvis både synd og skam, men vi får heller fokusere på de 1750 andre spillene til konsollen i stedet.

I samme slengen er det kanskje på sin plass å luke ut titler som Super Castlevania IV, Sunset Riders, Street Fighter II, Darius Twin, Contra III, Secret of Mana og Megaman X. Alle disse er helt klart åpenbare kandidater for å bli inkludert, men samtidig er de en del av ymse kolleksjoner og samlinger som allerede kan kjøpes. Uten å nødvendigvis ha noe belegg for å mene noe om dette, vil jeg anta at det på generell basis ødelegger et eksisterende salgspotensiale og at det kanskje er en grunn til at de ikke allerede er tilgjengelige.

Spill designet for to spillere er der Nintendo Switch Online virkelig skinner. Med tanke på at det er mulig å spille sammen over internett, byr dette på en helt ny opplevelse i så måte. Spesielt i disse dager hvor mange av oss blir sittende mye er dette en gullende god måte å gjenoppleve (eller oppdage) gamle perler sammen med en venn.

For artighetens skyld har jeg skramlet sammen en liste med seks flerspillertitler som jeg tenker at kan være solide, og ikke minst realistiske, tilskudd til det eksisterende biblioteket.

Super Bomberman

Bomberman-serien skal ikke behøve noen videre introduksjon, og for meg så er dette det beste Hudson Soft og kompani har vartet opp med på den fronten. Det er en drøss med verdener, ting som skal sprenges og meningsfulle powerups i kjent stil. Story-modusen er ladet med digre bosser, ultrafengende musikk - og best av alt - kan også spilles sammen med en venn.

Få spill er morsommere å samarbeide seg gjennom enn Super Bomberman etter min mening. Samtidig er det artig med battle-modusen hvor man skal kjempe mot hverandre, men dette hadde helt klart vært enda bedre med støtte for fire spillere.

Pop'n TwinBee: Rainbow Bell Adventures

I disse dager er Konami mest kjent for å ikke gjøre noe som helst, men for tre tiår siden var de blant de mest produktive selskapene i bransjen. TwinBee-serien er i stor grad kjent for å være shooters, men denne glemte perlen var en fargerik og koselig plattformer i stedet.

Skal man dra noen sammenligninger er det kanskje Sonic som er nærmest, med sitt relativt høye tempo og ville hopp, uten at de egentlig har så mye annet til felles utover det. Det kan spilles med en venn, men det må være lov å si at co-op-modusen i beste fall har litt å gå på, all den tid spiller nummer to ofte setter seg fast utenfor skjermen. Til tross for noen skavanker er det et undervurdert spill som hadde fortjent en ny sjanse for et nytt publikum.

Zombies

Zombie-spill har en tendes til å være av den mørke og vemmelige sorten. Denne LucasArts-klassikeren er helt klart i den andre enden av skalaen, med sin fargeglade grafikk og fjollete humor (som den amerikanske tittelen på spillet, Zombies Ate My Neighbors, kanskje underbygger).

Her gjelder det å rydde nabolaget for alt som er av monstre før de rekker å ta rotta på alle de intetanende menneskene som raver rundt i sin egen lille boble. Armért med vannpistoler, eksplosive brusbokser, brannslukkere og sølvtøy ligger alt til rette for at monsterutryddelsen kan starte. Som alt annet, er også dette morsommere å pløye gjennom sammen med en venn.

The Lost Vikings

Denne klassikeren er fra Silicon & Synapse-tiden, altså fra før Blizzard het Blizzard. Mens de fleste forbinder de med serier som Warcraft og Diablo, var dette noe av det tidligste de gjorde. I The Lost Vikings blir de tre vikingene Erik, Baleog og Olaf bortført av et romskip og må samarbeide for å finne veien hjem igjen. Alle tre vikingene har spesielle egenskaper, og spillet er proppet med utfordrende brett og kule puzzles.

Sammen med en venn kan man samarbeide seg gjennom spillet, noe som åpner for en del interessante og kreative løsninger. Nå er ikke jeg av den oppfatning at spillet er helt optimalisert for to spillere, men det fungerer greit nok og det er uansett verdt å gi en sjanse. For all del må vi heller ikke glemme den fantastiske musikken signert av Charles Deenen, den alene er verdt å spille gjennom denne glemte perlen.

The Legend of the Mystical Ninja

Vi skal nok en gang en tur innom godeste Konami. De hadde et lastebillass med spillfranchiser som stort sett ligger brakk i disse dager. Mystical Ninja-serien (eller Ganbare Goemon, om du vil) var, og er fremdeles, noe helt eget. En gal miks av plattforming, RPG og minispill.

Akkompagnert av orientalsk musikk helt ute av kontroll skal man slåss og hoppe seg gjennom spillet. Spiller man sammen, kan man ri på hverandres rygg for å gjøre spillet litt enklere. I likhet med alle de andre spillene på listen, så er også Mystical Ninja svært mye morsommere å oppleve sammen med noen.

Pocky & Rocky

Vi avslutter med det som for meg står som Super Nintendoens mest undervurderte stjerne. Top-down-shootere pleier som regel å innbefatte romskip, lasere og digre romuhyrer. I Pocky & Rocky derimot er det prestinner, vaskebjørner og generell galskap. Natsumes fantastiske verk er basert på arkadespillet KiKi KaiKai (og finnes for øvrig på Switch), og overgår det med bunnsolid margin.

Det er utfordrende, selv på lavere vanskelighetsgrad, men det blir en smule enklere om man kan spille med en venn. Den udødelige, fargerike grafikken og den helt enestående musikken gjør at dette er et spill som Nintendo rett og slett bare er nødt til å få lagt ut på Nintendo Switch Online før et nytt spill i serien kommer i år.

I et forsøk på at denne artikkelen ikke skal bli kategorisert som en roman, får vi gi oss mens leken fremdeles er noe som ligner på god. Det finnes et greit lass til med tilsvarende spill, men jeg har forsøkt å trekke fram de mest interessante. Fighting-entusiastene der ute vil kanskje savne spill som Fatal Fury, Mortal Kombat eller ClayFighter, mens beat'em up-fans kanskje heller ville gledet seg over klassikere som Final Fight 2, Battletoads in Battlemaniacs eller Super Double Dragon.

Samtidig er det uante mengder uoppdagede juveler som kun ble utgitt i Japan. Nintendo har allerede vist at de ikke er fremmed for å slippe Super Famicom-eksklusiver, og kanskje er det ikke så urealistisk å få spill som Ghost Chaser Densei eller The Great Battle-serien. For ikke å snakke om Satellaview-utgivelsene, men det er en helt annen historie.

I tillegg finnes det en evighet av kule titler for én spiller som hadde fortjent et nytt publikum. Spill som ActRaiser, Lemmings, The Firemen og Exhaust Heat hadde vært gledelige tilskudd for min del. For ikke å snakke om det verdenshavet av turbaserte RPG-slagere som Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Super Mario RPG og Earthbound. Disse kan vi gå nærmere inn på ved en annen anledning, for her er det så mange at jeg sannsynligvis kunne ha skrevet en bok om de.

Hvilke spill savner du?